سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس 2024.. عيار 21 بـ 3020 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب في مصر استقرار ملحوظ عند نفس مستويات الأسعار أمس الجمعة، وتحركت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي من مستويات تحت 3 آلاف جنيها لتعود للصعود والتداول عند 3020 جنيها للعيار الرئيسي 21، وفي السياق التالي نرصد أبرز التطورات في حركة الذهب بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3451 جنيها.

عيار 21 يسجل 3020 جنيها.

عيار 18 يسجل 2589 جنيها.

عيار 14 يسجل 2013 جنيها.

الجنيه الذهب 24160 جنيها.

الفرق بين أعيرة الذهب

كلمة "عيار" تشير إلى نسبة الذهب الخالص في القطعة الذهبية، فمثلاً الذهب عيار 24 هو أنقى أنواع الذهب ويحتوي على 99.9% من الذهب الخالص، أما الذهب عيار 21 يحتوي على 87.5% من الذهب الخالص، والباقي من المعادن الأخرى، وأخيرا الذهب عيار 18 يحتوي على 75% من الذهب الخالص، والباقي من المعادن الأخرى مثل النحاس والفضة والزنك

الذهب في البورصة العالمية

ويترقب الذهب الدعم المستقبلي من التخفيض النهائي في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وهذا سيصب في صالح أسعار الذهب في وقت لاحق من هذا العام، حيث تضع العديد من المؤسسات المالية العالمية سعر مستهدف للذهب لنهاية العام عند 2300 دولار للأونصة.

الاغلاق الأسبوعي للذهب يكون له تأثير على تداولاته على المدى القصير، فإذا أغلق الذهب تداولات الأسبوع فوق المستوى 2200 دولار للأونصة فسيزيد هذا من فرص ارتفاع السعر وتسجيل مستويات قياسية جديدة.

بينما اغلاق السعر تحت المستوى 2150 تعد إشارة على ضعف السعر وحاجته إلى تصحيح سلبي قد يدفعه إلى مستويات 2100 دولار للأونصة. ولكن في الأغلب قد يغلق في المنطقة ما بين المستويين وهو ما سيدفعه إلى التذبذب خلال الفترة القادمة، في حين أغلق الذهب عند 2165 دولار مما يدعم اتجاه ارتفاع الذهب في البورصة العالمية