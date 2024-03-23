أخبار مصر.. جوتيريش يصل مطار العريش لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش في زيارة لتجديد الدعوة لوقف إطار النار في قطاع غزة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء: اهتمام بالغ من الرئيس السيسى بالحوار الوطنى.. ويؤكد: ننسق مع "النواب" للتوافق على الصيغة النهائية لقانون المجالس المحلية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.
جوتيريش يصل مطار العريش فى زيارة لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة
وصل منذ قليل، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش في زيارة لتجديد الدعوة لوقف إطار النار في قطاع غزة.
لجنة التحقيق الروسية تعلن ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115 قتيلا
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 115 قتيلا.
المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس الأسبوع الجارى
تبدأ المدارس تقييم الطلاب فى صفوف النقل بامتحان شهر مارس الأسبوع الجارى، حيث يعقد الامتحان فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية.
غدا.. انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة
تنطلق امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الأحد الموافق 24 مارس 2024، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادة التربية الدينية.
جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولى للتصويت على مشروع بوقف الحرب فى غزة
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر)، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
طقس اليوم.. انخفاض الحرارة بكل الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 22 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.
سعر الذهب اليوم السبت 23 مارس 2024.. عيار 21 بـ 3020 جنيها للجرام
شهد سعر الذهب في مصر استقرار ملحوظ عند نفس مستويات الأسعار أمس الجمعة، وتحركت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي من مستويات تحت 3 آلاف جنيها لتعود للصعود والتداول عند 3020 جنيها للعيار الرئيسي 21، وفي السياق التالي نرصد أبرز التطورات في حركة الذهب بالسوق المصري.أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3451 جنيها.
عيار 21 يسجل 3020 جنيها.
عيار 18 يسجل 2589 جنيها.
عيار 14 يسجل 2013 جنيها.
الجنيه الذهب 24160 جنيها.
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