أخبار مصر.. الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعداد وزارة الأوقاف نحو 5439 مسجدًا على مستوى الجمهورية للاعتكاف هذا العام.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

كثفت القوات المسلحة المصرية أعمال الإسقاط للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة العاملة في ذات الشأن.

رئيس الوزراء: اهتمام بالغ من الرئيس السيسى بالحوار الوطنى.. ويؤكد: ننسق مع "النواب" للتوافق على الصيغة النهائية لقانون المجالس المحلية استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني. وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني. وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت 23 مارس الجاري، "فيفيان بالاكريشنان" وزير خارجية سنغافورة، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوزير السنغافورى إلى مصر يومى 22 و23 مارس الجاري. وزارة الأوقاف: الاعتكاف فى أكثر من 5 آلاف مسجد وهذه ضوابطه قال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأنه في إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة الاعتكاف في أكثر من خمسة آلاف مسجد نؤكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان ، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو 5439 مسجدًا على مستوى الجمهورية. جوتيريش: هناك معوقات إسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى قطاع غزة قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه من الواضح أن هناك معوقات أمام توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولها هو الحرب نفسها واستمرار التفجيرات والقتل وهذا يشكل خطرا كبيرا إضافة خرق القانون مما يعني شهدنا عدة أحداث لم نستطع من خلالها توفير المساعدات الإنسانية ورأينا مشاهد قتل المدنيين خلال الحصول على المساعدات. جوتيريش: نقدر بعمق التعاون المصرى من أجل دعم الشعب الفلسطينى فى غزة قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يحرص خلال شهر رمضان على زيارة المجتمعات المسلمة.. وهذا العام في رمضان جاءت إلى معبر رفح كي أشارك المعاناة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على تسهيل الحياة.. اليوم التقيت مع المصابين المدنيين هنا في العريش وتأثرت بقصصهم والصعاب التي عانوها.. وأشيد بالكرم والتضامن من الدولة المصرية والشعب المصري". ‫مركز المناخ: الأسبوع الحالى يبدأ بشتاء متأخر وينتهى بصيف مبكر قال الدكتور محمد على فهيم أنه من اليوم السبت حتى الجمعة يبدأ بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار حيث يبدأ الاسبوع بحرارة حول 22 - 25 نهارا و 9 - 12 ليلاً وينتهى بحرارة حول 35 - 37 نهارا و أمطار شمالا "يوم السبت و الاحد" ورياح نشطة شمالية باردة وينتهى بشرد جنوبي حار . فتح تشيد بالجهود الكبيرة لمصر من أجل وقف سفك دماء الفلسطينيين أشاد ياسر أبو سيدو نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح بالجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتوضيح آثار العدوان الإسرائيلي ووقف سفك دماء الشعب الفلسطيني .

المدارس تبدأ تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس الأسبوع الجارى

تبدأ المدارس تقييم الطلاب فى صفوف النقل بامتحان شهر مارس الأسبوع الجارى، حيث يعقد الامتحان فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية. غدا.. انطلاق امتحانات شهر مارس لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة تنطلق امتحانات شهر مارس للعام الدراسى 2023 / 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الأحد الموافق 24 مارس 2024، إذ يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادة التربية الدينية.

بوتين يصف هجوم موسكو بالإرهابى الدموى.. ويؤكد اعتقال جميع المنفذين

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب للموطنين اليوم السبت، الهجوم في قاعة مدينة كروكوس بمدينة موسكو بالإرهاب والدموي، مؤكدا اعتقال جميع مرتكبي الهجوم في واحتجازهم.