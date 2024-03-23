أحد مرتكبى هجوم موسكو: وعدوني بنصف مليون روبل لقتل الموجودين بالقاعة..فيديو

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

استجوب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحد المشتبهين بهم في ارتكاب الهجوم على قاعة كروكوس في موسكو، والذي أسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة ما يزيد عن 120 آخرين، في حصيلة قابلة للزيادة.

ونشرت منصات روسية فيديو لحظة استجواب المعتقل، من قبل قوات الأمن الفيدرالي الروسي، وهو يقول: "وعدوني بنصف مليون روبل مقابل قتل جميع من في القاعة".

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.