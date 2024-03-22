هل تشعر بالدوار طوال الوقت؟ تعرف على أسباب الإصابة

كتبت فاطمة ياسر

يعاني العديد من الشعور بالدوار وكأنهم على وشك الإغماء أو أن البيئة المحيطة بهم تتحرك أو تدور حولهم، وعادة ما يحدث جنبا إلى جنب مع الغثيان أو القيء، وفي حين أن الدوخة ليست حالة طبية، إلا أنها يمكن أن تكون عرضًا لسبب كامن مثل انخفاض ضغط الدم ودوار الحركة، واضطراب القلق، وارتفاع درجة الحرارة، والجفاف، وعادة ما تختفي الدوخة بمرور الوقت من تلقاء نفسها، فإذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من الدوخة، فالتقرير المنشور عبر موقع healthshots سيساعدك.

أسباب الشعور بالدوار

يمكن أن يكون سبب الشعور بالدوار المستمر لأسباب مختلفة. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة لذلك:

-تؤدي مشاكل الأذن الداخلية، مثل الاضطرابات الدهليزية أو مرض مينير، إلى تعطيل التوازن.

-انخفاض ضغط الدم أو الجفاف أو فقر الدم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الدوخة أو الدوار.

-حالات مثل الصداع النصفي أو القلق تزيد من الحساسية للمحفزات البيئية، مما يسبب الدوخة.

-الأدوية، وخاصة تلك التي تؤثر على ضغط الدم، يمكن أن تسبب الدوار.

-تؤدي المشاكل العصبية، مثل التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية، إلى تعطيل الإشارات بين الدماغ والجسم، مما يؤدي إلى الدوخة.

-بالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم كفاية النوم أو التوتر أو النظام الغذائي السيئ إلى تفاقم الأعراض.



