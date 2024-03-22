مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. شاب يحلم بالجنة وحسن الصباح يعده بالأكثر

ذكى مكاوى

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بدء خطة حسن الصباح من أجل جعل تابعيه يشعرون بأنهم ذهبوا إلى الجنة عبر تخديرهم بالنبات السحري ومن ثم يقابلون الجواري فى صورة حوريات، وهو ما حصل بالفعل ثم فى النهاية كان حسن الصباح يقابل هذا الشاب ويعده بأن ما رآه من جمال الجنة سيراه عن قريب دائمًا.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين إقدام الإمام الغزالى – نضال الشافعى – على الخروج من دولة السلاجقة وذلك بعدما أحس أنه قد يشعر بأن ما يفعله من علم غير خالص لإيمانه فقط وأنه بدأ يشعر بالغرور ويترك العلم ولا يتعلم، وبالتالى قرر الذهاب للحج، ومن بعدها يغادر إلى الشام عسى أن يرتاح هناك أكثر.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين توبيخ كبير من قبل ملك شاه إلى قائد جيشه بعد خسرة معركته ضد الحشاشين ومحاولة تبريره بأن هؤلاء القوم كانوا لا يخشوا الموت حتى ولديهم إصرار كبير على الباطل الذين يؤمنوا به، ليقرر ملك شاه إقالته من منصبه.

أيضاً الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين ظهر بها اندهاش الغرب وملك فرنسا من انتصار حسن الصباح بعدد قليل جداً من الجنود والأتباع على جيش السلاجقة، خاصة أن هذا الجيش سبق وانتصر علي الغرب وسحقهم بأكثر من معركة، وهو الأمر الذى حيرهم بشدة.

الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين شهدت توبيخ من جانب ملك شاه – سلطان السلاجقة – إلى نظام الملك – فتحى عبد الوهاب – بصورة كبيرة عقب معرفته بهزيمة جيش السلاجقة، كما أكد له أن يجلس داخل منزله ولا يخرج منه مطلقاً حتى يصدر قرار بأمره فى شأن وزيره.

هذا وقد بدأت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بعنوان " حلم الجنة "، وهو الإسم الذى اختاره القائمون على الحلقة لها تعبيراً عما سيدور بداخلها من أحداث تنبأ عن إثارة كبيرة وتخطيط من قبل حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين إلى جعلهم يشعروا أنهم داخل الجنة من خلال النبات السحري الذي سبق وأحضره بكثافة خلال الحلقات الماضية بالإضافة إلى مكان مخصص لجوارى قرروا تحويلهم لحوريات.



