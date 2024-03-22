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مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يؤكد أن الطائفة ستبدأ عهد الاغتيالات

الجمعة، 22 مارس 2024 10:56 م
مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يؤكد أن الطائفة ستبدأ عهد الاغتيالات الحشاشين الحلقة 12
ذكى مكاوى

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شهدت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بوح حسن الصباح لـ زيد بن سيحون وبرزك أميد بما يخطط له خلال الآونة المقبلة، حينما أكد أن الحشاشين لن يحاربوا مرة أخرى، وأنهم سيكتفون بخطط جديدة مشيرًا إلى أن خنجر واحد وسيف قادرين على تحطيم أعتى الجيوش والدول باغتيال رؤسائها وقادتها.

هذا وقد بدأت الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين بعنوان " حلم الجنة "، وهو الإسم الذى اختاره القائمون على الحلقة لها تعبيراً عما سيدور بداخلها من أحداث تنبأ عن إثارة كبيرة وتخطيط من قبل حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين إلى جعلهم يشعروا أنهم داخل الجنة من خلال النبات السحري الذي سبق وأحضره بكثافة خلال الحلقات الماضية بالإضافة إلى مكان مخصص لجوارى قرروا تحويلهم لحوريات.

كانت الحلقة الـ 11 أمس من مسلسل الحشاشين شهدت على معركة حامية ما بين قائد جيش الحشاشين و قائد السلجوقيين انتهت بهزيمة الأخير في مفاجأة كبيرة عكست سير المعركة الذى انتهى بفوز الحشاشين وحرقهم لمعسكر السلجوقيين.

ولكن أبى قائد

أيضاً أصدر حسن الصباح خلال الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين أمرا استغربه أتباعه، وذلك ممثلاً في عفوه عن كافة المتواجدين من السلاجقة ممن اخترقوا القلعة ولا يزالوا على قيد الحياة.
 







حسن الصباح

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الحشاشين الحلقة 12

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