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مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يوهم أتباعه.. هل أعطى لهم الحشيش؟

الجمعة، 22 مارس 2024 10:13 م
مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. حسن الصباح يوهم أتباعه.. هل أعطى لهم الحشيش؟ مسلسل الحشاشين
أحمد منصور

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خلال الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويعرض على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أمر حسن الصباح أحد اتباعه بتنفيذ اغتيال ولكن قبل أن يأمره جعله يشم رائحة من نباتات تذهب العقل تجعل صاحبها يرى أشياء غير موجودة بالحقيقة، فماذا قال المؤرخون عن ذلك وهل لذلك أطلق على تلك الحركة اسم الحشاشين؟

وقال عدد كبير من المؤرخون إن لفظ «الحشاشين» جاء من مخدر «الحشيش»، إلا أن النصوص الإسماعيلية لم تشهد بالاستعمال الفعلى للحشيش من قبل اتباع الحشاشين، كما أن المؤرخين الرئيسيين للنزاريين مثل الجوينى الذين نسبوا كل أنواع الدوافع والمعتقدات لدى الطائفة، لم يذكروهم «بالحشاشين» - المتعاطين للحشيش – كذلك لم تذكر المصادر العربية معنى صريحا  للكلمة ، فما يذكر البعض أن الحشيش كان وسيلة تجنيد أتباع الطائفة، حيث كانت لحسن الصباح طريقة غريبة فى تجنيد أتباعه، إذ كان يأخذ الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والعشرين لينشئهم تنشئة عجيبة تعتمد على تخديرهم بمخدر خاص يقال إنه الحشيش، وبعد ذلك يعمد إلى إدخالهم بعد أن تأخذهم السكرة إلى حدائق خاصة أنشأها لهذا الغرض تحتوى على ما لذ وطاب من المأكولات والجوارى الحسان، ويخلى بينهم وبينها للاستمتاع فيها، ثم بعد ذلك يعمد إلى إيفاقهم من سكرتهم وإعادتهم إلى حضرته ليطلب منهم بعد ذلك إن أرادوا خلوداً فى الجنة التى أذاقهم جزءاً من نعيمها أن ينفذوا ما يطلبه منهم.







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