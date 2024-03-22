مجلس الأمن يصوت على مشروع جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار فى غزة غدا السبت

أ ش أ

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولى سيصوت، السبت، على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فورى لإطلاق النار" فى غزة، وذلك بعد الفيتو الروسى والصينى على مشروع قرار أمريكى أشار إلى وقف إطلاق النار.



وسيتم التصويت على المشروع الذى أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين وفق ما قالت المصادر حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة.

يأتى ذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين، الجمعة، حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن الدولى ضد مشروع قرار أمريكى يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فورى فى غزة، إذ اعتبرت موسكو أنه "مسرحية تنطوى على نفاق" كونه لا يضغط على إسرائيل.



واقترحت الولايات المتحدة التى سبق أن استخدمت حق النقض ضد دعوات لوقف إطلاق النار، مشروع القرار الذى كان سيؤيد لأول مرة "حتمية وقف فورى ومستدام لإطلاق النار" بينما يدين هجمات السابع من أكتوبر التى شنتها حماس.



ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، فى حين رفضته ثلاث دول هى الصين وروسيا والجزائر.