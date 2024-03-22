كيف تساعد الألياف فى الحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمى

كتبت فاطمة ياسر

الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان تساعد في حل العديد من أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك والكوليسترول، فتعتبر الألياف جزءًا مهمًا جدًا من النظام الغذائي المتوازن، ولا ينبغي تجاهلها أبدًا، وهناك نوعان من الألياف الموجودة في الأطعمة الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما مهم جدًا لأمعاء صحية، وذلك وفقا لموقع healthshots.



أوضح التقرير أنه سواء كان الأمر يتعلق بمستويات السكر في الدم أو خفض نسبة الكوليسترول، فتلعب الألياف القابلة للذوبان دورًا كبيرًا في حل العديد من مشكلات الجهاز الهضمي، ولذلك، من الضروري أن يتم تضمين الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان في نظامك الغذائي بانتظام.



وتعتبر الأطعمة مثل الشوفان والفاصوليا والتفاح مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان وتساعد في الحفاظ على صحتك.

وقدم التقرير أهمية الألياف القابلة للذوبان، موضحا ما هي فهي نوع من الألياف الغذائية التي تذوب في الماء وتشكل مادة تشبه الهلام أثناء عملية الهضم، مما يبطئ عملية الهضم غالبًا ما تكون هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية، وتوفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية الأساسية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة وتعزز الصحة على المدى الطويل.

كيف تساعد الألياف القابلة للذوبان جسمك؟

تلعب الألياف القابلة للذوبان دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة العامة والرفاهية من خلال آليات مختلفة:

- ينظم مستويات السكر في الدم

تعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم . وهذا مفيد بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

- يخفض نسبة الكولسترول

ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي وتساعد على إزالتها من الجسم. تقلل هذه العملية من إعادة امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، مما يساهم في النهاية في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يعزز صحة الجهاز الهضمي

يساعد الاتساق الشبيه بالهلام الذي يتكون من الألياف القابلة للذوبان في الجهاز الهضمي على تنظيم حركات الأمعاء ويمنع الإمساك. كما أنه يوفر مصدرًا غذائيًا لبكتيريا الأمعاء المفيدة، ويدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

- يزيد من الشبع

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان تميل إلى أن تكون أكثر إشباعًا ويمكن أن تعزز الشعور بالامتلاء، مما يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لإدارة الوزن وجهود فقدان الوزن.

- يدعم صحة القلب

من خلال خفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وتعزيز صحة الأمعاء، تساهم الألياف القابلة للذوبان في صحة القلب بشكل عام وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

