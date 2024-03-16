للسيدات.. فوائد الألياف لصحتك وأكلات احرصى عليها

كتبت مروة محمود الياس

الألياف الغذائية هي تلك المكونات الهامة جدا في الطعام، التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد خاصة السيدات، تلك التي تحتاج لتدعيم هرموني وتدعيم صحي، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع take care of.

تابع التقرير أن الألياف الغذائية في الطعام هامة جدا بشكل خاص للنساء، لأنها تدعم لديهن نسبة الكربوهيدرات المفيدة الفريدة من نوعها التي تعمل على تعزيز الغذاء وحركة الأمعاء بشكل جيد ومثالي، فضلا عن أنها تعزز التمثيل الغذائي بشكل عام فتستفيد المرأة من كل عناصر الطعام وفيتاميناته.

تابع التقرير موضحا أن للسيدات فوائد خاصة تحصل عليها من الألياف الغذائية فهي تعمل على الشعور بالشبع، كما أنها تعمل على ضبط مستويات السكر في الدم وجعله دائما في المعدل الطبيعي دون زيادة مزعجة.

الألياف الغذائية تفيد السيدات في الحفاظ على صحه قلبهن لأنها تعزز من مستويات الكوليسترول في الدم الجيدة، كما أنها تساعد المعدة بشكل كبير على تعزيز الهضم.

تفيد الألياف على تحفيز المعدة والجهاز الهضمي لعمل حركات منتظمة تجعلها على الدوام نشطة سهلة الهضم للطعام كما أنها تقاوم تخمر، فضلا عن أنها تعزز من سيولة البراز وعدم تجميعه وقساوته، كما أن الألياف هامة لبكتيريا الأمعاء الصحية والمفيدة التي تعزز من التمثيل الغذائي.

الألياف الغذائية توجد في الخضراوات الورقية، وكذلك الشوفان والخضروات والفاكهة الصحيه، والجزر والبازلاء أيضا.