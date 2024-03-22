قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وعدة بلدات وقرى فى جنين

وكالات الأنباء

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، وعدة بلدات وقرى فى محافظة جنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصاد محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت حى النقار، ومنطقة بئر العدل، وفتشتت عددا من منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها .

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى: عرابة ويعبد وام دار وجلبون، وفحمة وكفر راعي، وسيرات آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل مثنى أبو بكر خلال اقتحامها بلدة عرابة واستجوبته قبل أن تخلي سبيله.