زيلينسكى: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 60 مسيرة الليلة الماضية

كييف (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 60 طائرة بدون طيار من طراز شاهد وحوالى 90 صاروخًا خلال الليلة الماضية.

وكتب زيلينسكي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "يرى العالم أهداف الروس بأكبر قدر ممكن من الوضوح، محطات توليد الطاقة وخطوط إمدادات الطاقة وسد الطاقة الكهرومائية والمباني السكنية العادية.. إن روسيا في حالة حرب مع حياة الناس اليومية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم ـ الأوكرانية.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه تم بالفعل نشر الخدمات الضرورية في جميع المدن المتضررة من الهجوم.

وتابع "إن رجال الإنقاذ ومهندسي الطاقة والسلطات الإقليمية والمحلية والشرطة وخدمات المرافق يساعدون الناس، ولن يٌترك أحد دون مساعدة.. تتم استعادة الطاقة الكهربائية".

وأضاف زيلينسكي "الصواريخ الروسية ليس لديها أى تأخير، على عكس حزم المساعدات لأوكرانيا.. طائرات شاهد بدون طيار ليس لديها أي تردد، على عكس بعض السياسيين.. من المهم أن نفهم تكلفة التأخير والقرارات المؤجلة".

وقال "يجب أن تحمي أنظمة باتريوت خاركيف وزابوروجيا، والدفاع الجوي مطلوب لحماية الناس والبنية التحتية والمنازل والسدود، وشركاؤنا يعرفون بالضبط ما هو مطلوب، ويمكنهم بالتأكيد دعمنا.. هذه قرارات ضرورية. يجب حماية الحياة من هؤلاء المتوحشين".