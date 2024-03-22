اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا

الجمعة، 22 مارس 2024 08:55 ص
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة بإندونيسيا مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الجمعة، على عمق عشرة كيلومترات.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بعد 132 كيلومترا شمال قرية توبان فى مقاطعة جاوة الشرقية.

وأشارت إلى أنه من "المستبعد حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) من جراء الزلزال".

وشعر السكان بالهزات بقوة في جاوة الشرقية، وكذلك بمدن فى المقاطعات المجاورة، ولم ترد تقارير فورية عن حجم الأضرار.

وتشهد إندونيسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على "حلقة النار" فى المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالى الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والتي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.







اندونيسيا

زلزال

زلزال اندونيسيا

زلزال يضرب اندونيسيا

جزيرة جاوة الإندونيسية




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