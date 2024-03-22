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دورة شباب المنوفية ضرب نار.. الجماهير تشعل المدرجات واللاعبون يتألقون

الجمعة، 22 مارس 2024 07:30 م
دورة شباب المنوفية ضرب نار.. الجماهير تشعل المدرجات واللاعبون يتألقون الجماهير تشعل المدرجات واللاعبين
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من إحدى الدورات الرمضانية والمقامة على مركز شباب سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، خلال شهر رمضان الكريم ، كعادة سنوية .

ويقول شريف مخلوف منظم الدورة الرمضانية بمركز شباب سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أننا نقوم سنويا بتنظيم دورة رمضانية على المعلب الخماسي بمشاركة العديد من الفرق من داخل القرية وخارجها .

ويضيف منظم الدورة الرمضانية بمركز شباب سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، أن عدد الفرق المشاركة 18 فريق من داخل القرية وخارجها ، ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعات ، ثم بعد ذلك يتم تصعيد الاول والثانى ، ويتم عمل دور الثمانية ، لحين الوصول إلى الدور النهائى .

ويوضح مخلوف ، أن جوائز البطولة عبارة عن كأس وأطقم تيشيرات ، للمركز الأول والثانى ، والدوره تحظى بإقبال كبير من الجماهير خلا لقاءات الدوره .

الجماهير تشعل المدرجات واللاعبين (3)
الجماهير تشعل المدرجات واللاعبين (3)

 

الجماهير تشعل المدرجات واللاعبين (1)
الجماهير تشعل المدرجات واللاعبين (1)

 

الجماهير تشعل المدرجات واللاعبين (2)
الجماهير تشعل المدرجات واللاعبين (2)

 

 

 







محافظة المنوفية

المنوفية

اخبار المنوفية

الدوره الرمضانيه

شهر رمضان




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