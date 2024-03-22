اليوم السابع
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الجمهور والمعلق يشعلون أجواء الدورات الرمضانية في بنى سويف.. فيديو

الجمعة، 22 مارس 2024 06:00 م
الجمهور والمعلق يشعلون أجواء الدورات الرمضانية في بنى سويف.. فيديو الجمهور والمعلق يشعلون أجواء الدورات الرمضانية
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، من مدينة بنى سويف لمتايعة الدورات الرمضانية للأحياء التى يتم تنظيمها داخل مراكز الشباب، حيث ورصد اليوم السابع الدورة الرمضانية للأحياء بمدينة بنى سويف، والتى تقام على ملاعب مركز شباب العبور بمدينة بنى سويف.

وشهد ملعب مركز شباب العبور إقامة مباريات الدورة الرمضانية للأحياء ، وشهد ملعب الساحة الشعبية بمدينة بنى سويف توافد للمواطنين لمتابعة الدورة الرمضانية وسط حضور كبير بالإضافة إلى تواجد معلق كرة قدم كابتن مجدى بيبو للتعليق على المباراة.

 







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دورة الأحياء الشعبية ببنى سويف




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