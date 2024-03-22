اليوم السابع
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الجمعة، 22 مارس 2024 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس: إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 633 مهاجرا غير شرعي

الجمعة، 22 مارس 2024 07:07 م
تونس: إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 633 مهاجرا غير شرعي مهاجرين
أ ش أ

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أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم /الجمعة/ إحباط 14 عملية إجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 633 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية في إقليم صفاقس.


وأوضح الحرس الوطني ـ في بيان ـ أن وحدات الحرس الوطني تمكنت أيضا من ضبط 77 من منظمى عمليات الهجرة غير الشرعية في صفاقس ، كما تمكنت وحدات أخرى من ضبط شخص كان بصدد نقل 4 أفارقه بإتجاه الاقليم ذاته للمشاركة في إحدى عمليات الإبحار خلسة، مضيفا أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن - أمس - إحباط 8 عمليات اجتياز الحدود البحرية وضبط 175 مهاجرا غير شرعي في إقليم صفاقس، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.







تونس

الحدود البرية لتونس

مهاجرين غير شرعيين




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