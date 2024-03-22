بيلعبوا بالكالسون والسديري.. مباراة فكاهية في دورة رمضانية بالدقهلية (فيديو)

الدقهلية - محمد الحبشي

تستمر المنافسة على الظهور باللقطات المميزة، خلال شهر رمضان المعظم، وممارسة الرياضة عن طريق إقامة الدورات الرمضانية، وتظهر لقطات مميزة وطريفة خلال هذه الدورات الرمضانية، حيث تتنافس القرى ومراكز الشباب فى إظهار إمكانياتها المختلفة، التى تسعد الجميع من الحضور.

وأصبحت الدقهلية تتصدر المشهد فى وسائل الإعلام والصحافة من خلال هذه اللقطات المميزة، ورصدت عدسات "اليوم السابع" لقطات فكاهية وطريفة، خلال دورة رمضانية فى قرية ميت الحلوج بمدينة دكرنس بالدقهلية، كان بطلها فريقان يرتدي لاعبيهما زى "الكالسون والسديري" البلدى.

وظهر حارس المرمى يجلس على كرسى إسعاف داخل المرمى، فيما ظهر المعلق يجلس على كنبة بلدى فى معلقة اللودر، فيما شهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا.

وظهرت سيدات القرية إلى جوار مرمى الحارس، للقيام بتشجيعه ودعمه خلال اللقاء، فيما طالبت إحدى السيدات خروج الحارس والوقوف بدلا منه لاستكمال اللقاء.

وقال حارس المرمى الحاج سعد، إن سبب تلقى شباكه لهدفين خلال الشوط الأول، هو الخطأ التكتيكى وعدم تنفيذ تعليمات المدير الفنى، وانكشاف خط الدفاع، ولابد من تغيير الخطة وتأمين الدفاع خلال الشوط الثانى من اللقاء.

وشهدت المباراة مواقف طريفة متنوعة، بداية من ظهور الفريقين بزى الكلسون والسديرى، وحكم اللقاء النسائى، والمعلق أعلى حفار كبير لودر، وفرقة طبل بلدى، ومواقف كوميدية كثيرة خلال هذا اللقاء الممتع.

واختتم اللقاء بتسليم الحاج سعد، الشهير، بـ"سعد الوحش"، جائزة رجل المباراة لما قام به من تصديات وتصريحات، وتغيير الخطة لفريقه، ما دفع إلى تعديل النتيجة خلا الشوط الثانى.



تشجيع بالطبل البلدي



حارس المرمى يتسلم خروف جائزة رجل المباراة



حارس مرمى على كرسي الإسعاف



خروف هدية لحارس المرمى