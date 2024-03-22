انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقع من اليوم الجمعة 22 مارس 2024 إلى الأربعاء 27 مارس 2024، لافتة إلى أنه من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة من اليوم الجمعة وحتى الإثنين المقبل.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- من الجمعة 22 مارس الى الإثنين 25 مارس 2024 :

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

- الجمعة 22 مارس 2024

يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد

بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

- السبت 23 مارس 2024

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة

- الأحد 24 مارس 2024

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء والصحراء الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40:30% تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

- الاثنين 25 مارس 2024

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 26 مارس والأربعاء 27 مارس 2024

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد علي فترات متقطعة .