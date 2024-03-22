الشراقوة بيفرحوا في رمضان.. توزيع هدايا عيد الأم على الأمهات المثاليات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن ت زيع هدايا للامهات فى يوم عيد الام بجناح كازابلانكا نادى كفر صقر الرياضى

وقال أشرف عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة النادى الرياضى بكفر صقر، أن النادى ينظم خيمة رمضانية تقدم العديد من الأنشطة وقدم اليوم جناح كازابلانكا بالنادي العشرات من الهدايا للامهات رواد النادى وآخرين، وتم اختيارهم بتوزيع وردة بها رقم على الأمهات وتم عمل قرعة علنية وإذاعة الرقم

وأشار أن النادى ينظم العديد من الأنشطة الرياضية، ومنهم دورة رمضانية ضمت 32 فريق وجميع اللاعبين فوق 40 سنة.

كما ينظم النادى أمسيات رمضانية يشارك فيه المواهب من غناء وابتهالات وتجويد قرآن والقتء الشعر وخلافه.