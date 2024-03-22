السكة الحديد تفتح الحجز على قطارات عيد الفطر 2024 لليوم الثانى

كتب سيد الخلفاوى

تواصل هيئة السكة الحديد، فتح باب حجز تذاكر السفر على قطارات عيد الفطر المبارك لليوم الثانى، ويمكن حجز مقاعد القطارات بشكل مسبق يصل الى 14 يوما، للسفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز يوميا الساعة 8 صباحاً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

ويتم السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ومواعيد الحجز والسفر كالتالى:

الحجز 22 مارس للسفر 5 ابريل

الحجز 23 مارس للسفر 6 ابريل

الحجز 24 مارس للسفر 7 ابريب

الحجز 25 مارس للسفر 8 ابريل

الحجز 26 مارس للسفر 9 ابريل

الحجز 27 مارس للسفر 10 ابريل

ويمكن الحجز قبل السفر بـ 14 يوما على خطوط السكة الحديد.