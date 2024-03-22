اليوم السابع
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الجمعة، 22 مارس 2024 10:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية: على الولايات المتحدة تقديم المعلومات عن هجوم موسكو فورا

الجمعة، 22 مارس 2024 10:08 م
الخارجية الروسية: على الولايات المتحدة تقديم المعلومات عن هجوم موسكو فورا ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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طالبت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية بنقل أية معلومات موثوقة لديها حول الهجوم الإرهابى فى قاعة "كروكوس" فورا إلى الجانب الروسي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - ردا على تعليق البيت الأبيض بأنهم لا يرون أى مؤشرات على تورط أوكرانيا أو الأوكرانيين فى الهجوم الإرهابى بموسكو اليوم /الجمعة/ - "من الضرورى أن تنقل الولايات المتحدة أية معلومات موثوقة لديها حول الهجوم الإرهابى فى قاعة كروكوس إلى روسيا".


وأضافت: "يتعين عليهم، نقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلينا".







موسكو

هجوم موسكو

ماريا زاخاروفا

روسيا

هجوم روسيا



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