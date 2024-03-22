الأمم المتحدة تدعو العالم لإطفاء الأنوار للاحتفال بـ"ساعة الأرض"

كتب عبد الوهاب الجندى

وصف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الاحتفال بـ"ساعة الأرض" بالفرصة والعرض العالمي للتضامن مع كوكب الأرض.



وكتب جوتيريش على موقع إكس اليوم الجمعة: في 23 مارس، الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، أدعوكم إلى إطفاء الأضواء لمدة ساعة، أينما كنتم."



وأضاف: "معًا، دعونا نطفئ الأضواء ونحول العالم نحو مستقبل أكثر إشراقًا لنا جميعًا."



وقد اتخذت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة آخر سبت من شهر مارس من كل سنة موعدا للاحتفال بساعة الأرض، إذ تطفأ فيه الأنوار لمدة ساعة بهدف إثارة الانتباه إلى ضرورة المحافظة على البيئة في مواجهة التغير المناخي.