جوتيريش يدعو لبناء عالم تسوده الكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص لكل مجتمع

نيويورك (أ ش أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الالتزام بالعمل على بناء عالم تسوده الكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص لكل مجتمع فى كل مكان .

جاء ذلك في رسالة لجوتيريش بمناسبة "اليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى"، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش إن العنصرية شر يصيب الدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وهي إرث راسخ من مخلفات عهود الاستعمار والاستعباد.

وأضاف أن النتائج كانت مدمرة وتتمثل في الحرمان من الفرص والكرامة وانتهاك الحقوق وإزهاق الأرواح، وتدمير حياة الأشخاص .

وأوضح جوتيريش أن العنصرية منتشرة، لكن تأثيرها على المجتمعات المحلية يختلف من مجتمع إلى آخر، مشيرا إلى أن موضوع اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري هذا العام يسلط الضوء على ذلك، مع التركيز على المنحدرين من أصل أفريقي وعلى مبادئ الاعتراف والعدالة والتنمية.

وقال إن المنحدرين من أصل أفريقي يواجهون تاريخا فريدا من العنصرية المنهجية والمؤسسية، ويواجهون اليوم تحديات شديدة، مؤكدا ضرورة اتخاذ مواقف استجابة لهذه الحقيقة، بالتعلم من أنشطة الدعوة الدؤوبة للمنحدرين من أصل أفريقي واتخاذها أساسا نبني عليه.

وأوضح جوتيريش أن هذا الأمر يشمل قيام الحكومات بتعزيز السياسات وغيرها من التدابير للقضاء على العنصرية ضد المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك معالجة شركات التكنولوجيا بشكل عاجل للتحيز العنصري في مجال الذكاء الاصطناعي.

