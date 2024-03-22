اعرف أسعار المواصلات الجديدة بجنوب سيناء بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت إدارة المواقف بمحافظة جنوب سيناء عن تفاصيل التعريفة الجديدة لأجرة الركوب لخطوط النقل الداخلي بطور سيناء عقب صدور قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود اليوم الجمعة وتعريفة النقل الداخلي بطور سيناء جاءت كالتالي 3 جنيهات كسر العداد و5 جنيهات ونصف لكل كيلو وتعريفة الأجرة لجميع الأحياء جنيهان ونصف ما عدا حي توشكى 3 جنيهات بينما حي الشروق وبن بيتك وقرية الجبيل وقرية الوادي والمنطقة الصناعية 3 جنيهات ونصف.

وتابع أحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء اليوم الجمعة محطات الوقود وموقف سيارات الأجرة بحي توشكى بعد زيادة سعر البنزين والسولار مؤكدًا أن الأمور مستقرة وتسير في هدوء ولا توجد أية مشاكل، جاءت المتابعة تحت إشراف مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طورسينا وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قد قررت تحريك أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار تماشيًا مع التغيرات العالمية، اعتبارًا من اليوم الجمعة .

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدًا وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وجاء بالقرار أن لجنة تسعير المواد البترولية حددت زيادة سعر السولار جنيها و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه

كما جاء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة وفقًا للمتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت.

يأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعًا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع.

هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.