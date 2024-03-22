أخبار × 24 ساعة.. التضامن: مراجعة بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التضامن فى أسبوع.. مراجعة بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة وإعادة تشغليها

الجامع الأزهر ملتقى المصريين والأجانب فى صلاتى العشاء والتراويح

وزي الرى: نصيب الفرد من المياه في مصر 50% من خط الفقر المائي العالمي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية

وزيرة التضامن: زيادة موازنة دعم تكافل وكرامة 55 % خلال عام

وزير التعليم العالى يبحث مع رئيس كلية الذكاء الاصطناعى الفرنسية سبل التعاون

وزارة الصحة توضح أهمية فحص المقبلين على الزواج: لتفادى الإصابة بأمراض مزمنة

وزارة التعليم العالى تغلق المُنشأة المُسماة "السلام الدولية للتدريب" وفروعها

وزير العمل لعاملات مصر: أنتن رائدات المجتمع وأساس نهضته وازدهاره

التنمية المحلية: حملات على المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة