اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. التضامن: مراجعة بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة

الجمعة، 22 مارس 2024 11:59 م
أخبار × 24 ساعة.. التضامن: مراجعة بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة التضامن في اسبوع

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

وزارة التضامن فى أسبوع.. مراجعة بطاقات تكافل وكرامة الموقوفة وإعادة تشغليها

الجامع الأزهر ملتقى المصريين والأجانب فى صلاتى العشاء والتراويح

وزي الرى: نصيب الفرد من المياه في مصر 50% من خط الفقر المائي العالمي

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية

وزيرة التضامن: زيادة موازنة دعم تكافل وكرامة 55 % خلال عام

وزير التعليم العالى يبحث مع رئيس كلية الذكاء الاصطناعى الفرنسية سبل التعاون

وزارة الصحة توضح أهمية فحص المقبلين على الزواج: لتفادى الإصابة بأمراض مزمنة

وزارة التعليم العالى تغلق المُنشأة المُسماة "السلام الدولية للتدريب" وفروعها

وزير العمل لعاملات مصر: أنتن رائدات المجتمع وأساس نهضته وازدهاره

التنمية المحلية: حملات على المواقف لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

 

 







العمل

الرى

التضامن

التموين

التعليم العالى

التنمية المحليه

الصحه

الاوقاف



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