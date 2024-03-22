اليوم السابع
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وزير العمل لعاملات مصر: أنتن رائدات المجتمع وأساس نهضته وازدهاره

الجمعة، 22 مارس 2024 11:11 ص
وزير العمل لعاملات مصر: أنتن رائدات المجتمع وأساس نهضته وازدهاره حسن شحاتة وزير العمل
كتبت ـ آية دعبس

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هنأ حسن شحاتة وزير العمل، عاملات مصر بعيد الأم، مقدماً خالص التحية والتقدير والعرفان لكل أم مصرية قائلاً: "أنتن رائدات المجتمع وأساس نهضته وازدهاره، وشركاء في تنميته المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كل عام وأنتن بخير، وأدام الله عليكن الصحة والسعادة".

وفى تقليد يعبر عن مدى تقدير الدولة المصرية للمرأة، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المشرفة من السيدات والأمهات المثاليات والفضليات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، أمس، حيث تم منحهن "وسام الكمال" من الطبقة الثانية.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 







عيد الام

وزير العمل

يوم المرأة

حسن شحاتة




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