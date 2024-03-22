وزارة الصحة توضح أهمية فحص المقبلين على الزواج: لتفادى الإصابة بأمراض مزمنة

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أهمية فحوصات مبادرة المقبلين على الزواج لتفادى إصابات الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مبادرة المقبلين على الزواج تقدم فحوصات مهمة للطرفين من أجل سلامتهما ولضمان جيل خالِ من الأمراض والوقاية من مسببات الإعاقة.

وتابع : الفحوصات ضرورية للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية والتعامل معها كما أن شهادة الفحص تظل صالحة لمدة 6 أشهر.

وأضاف : يتم إجراء بعض الفحوصات الطبية الأخرى للاطمئنان والكشف عن الأنيميا، وأنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية، بجانب فيروس الالتهاب الكبدي وفيروس نقص المناعة البشري

وتقدم المبادرة بجانب الفحوصات الطبية خدمات المشورة للطرفين في خصوصية تامة والتوعية بالعوامل المسببة للأمراض كما أن مواعيد العمل بالمبادرة في شهر رمضان بالمنشآت الصحية من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا والفترة المسائية من 8 إلى 10:30 مساءً بمعدل مركزين في كل إدارة.