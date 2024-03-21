اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 11:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يصل محافظة القليوبية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف بالمحافظة

الخميس، 21 مارس 2024 10:18 ص
وزير الإسكان يصل محافظة القليوبية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف بالمحافظة الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم لمحافظة القليوبية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع للوزارة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ويرافق وزير الإسكان فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

 







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات المياه

مشروعات الصرف الصحى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة