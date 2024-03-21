ننشر مواقيت الصلاة الخميس 21/3/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:25

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:26

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:15



