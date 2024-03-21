اليوم السابع
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مشهد "مفتاح دخول الجنة بيدى" ..حيل نفسية استخدمها حسن الصباح لإقناع تابعيه

الخميس، 21 مارس 2024 08:00 م
مشهد "مفتاح دخول الجنة بيدى" ..حيل نفسية استخدمها حسن الصباح لإقناع تابعيه الحشاشين
كتبت مروة محمود الياس

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مسلسل الحشاشين الذى يعرض على شاشات المتحدة، بطولة النجم كريم عبد العزيز الذى يجسد فيه شخصية حسن الصباح، ذلك الرجل الذى كون وسيطر على هذه الطائفة المسماة "الحشاشين" وألغى عقولهم، واستطاع وتمكن من السيطرة عليهم، واستطاع بشكل ذكى وبقدرات بسيطة، أن يتمكن من اسنخدامهم لأغراضه، وتلبية مطالبه.

في مشهد بديع، يضاف لسلسلة من المشاهد البديعة التي يقدمها الفنان "كريم عبد العزيز" ، خطب "حسن الصباح" في أتباعه الذين أطلق عليهم "المؤمنين"، واعدا إياهم بالجنة، لتحفيزهم وتحضيرهم لمعركة الغد، حيث وعدهم بالجنة وحفزهم بها، قائلا "مفتاح الجنة بيدى أدخل فيها من أشاء".

مسلسلات رمضان 2024 هذا العام، يعد مسلسل الحشاشين أهمها وأبرزها، حيث يتناول عن قرب حكاية أغرب وأشرس طائفة في التاريخ، بقيادة رجل من أذكى الرجال، حيث تمكن من السيطرة على عقول تابعيه حتى سلب إرادتهم .

 

وعن أهم السمات النفسية التي يتسم بها الصباح يقول الدكتور جمال فرويز استشارى النفسية جامعة عين شمس، أن الصباح في هذا المشهد البديع، استخدم بعض الحيل النفسية، التي تؤكد مراوغته  واستخدامه للأكاذيب والمصطلحات الرنانة كى يصل إلى هدفه.

 بعض الحيل :

ـ سيطر على العقول من خلال الضغط على نقاط الضعف، والرغبة في دخول الجنة، حيلة الحاجة والرغبة في الوصول لهدف ما.
ـ استغلال المعلومات الدينية والمعتقدات التي تقنع الآخرين  لتدعيم خطبته.
ـ تمتع الصباح ببعض الصفات غير الحقيقة، ولكنها خدمت أهدافه منها الثقة في الذات العالية.
ـ إعطاؤهم شعور الثقة من خلال إشارات يديه الهادئة للسماء.
ـ حفزهم ولعب على عزيمتهم.
ـ استغل القلق النفسى والاضطراب الذى يعانيه أتباعه، وطمأنهم.







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