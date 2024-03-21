محافظ أسوان يتابع جهود احتواء حريق محدود بأحد المحلات بواسطة مركز السيطرة

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود إحتواء الحريق المحدود الذى اندلع، صباح اليوم، الخميس، بأحد المحلات التجارية بمدينة أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم تحقيق أعلى معدلات السيطرة فى وقت قياسى على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز.

وأشار إلى أنه تم توجيه الجهات المعنية من قوات الحماية المدنية والإسعاف، وتم متابعة ونقل الحدث لاسلكياً من داخل المركز عبر أجهزته الحديثة والمتطورة بواسطة نواب رئيس المدينة.

وأكد محافظ أسوان، أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية وبكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية.