اليوم السابع
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محافظ أسوان يجتمع بمسئولى حماية المستهلك لمواجهة محتكرى السلع.. تفاصيل

الأربعاء، 20 مارس 2024 04:03 م
محافظ أسوان يجتمع بمسئولى حماية المستهلك لمواجهة محتكرى السلع.. تفاصيل جانب من الاجتماع
أسوان - صلاح المسن

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى جهاز حماية المستهلك برئاسة المستشار عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط ومراقبة منظومة الأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان سد إحتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب.

وخلال الإجتماع، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية لشن حملات مكثفة للمرور الميدانى على الأسواق والتأكيد على إتاحة السلع الأساسية والإستراتيجية بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة للمواطنين والأهالى بمختلف المراكز والقرى.

وأشاراللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

كما أكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار عقد الإجتماعات التنسيقية بشكل دورى بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتطبيق العملى لقرارات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لإنضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق ، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع وضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة فى أسعار السلع الأساسية والحد من الجشع والإحتكار وغيرها الظواهر السلبية لبعض التجار لإستغلال المواطنين.

 







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