ما تزودهاش.. تعرف على ضرر الإسراف في النشويات على صحتك في رمضان

كتبت مروة محمود الياس

اغلبنا يبدأ وجبه افطاره خلال شهر رمضان بالنشويات مثل الأرز والمعكرونة وغيرها من النشويات، فضلا عن المعجنات وغيرها، ولكن البدء بمثل هذه النوعيات من الطعام يعرضنا للكثير من المشكلات الصحيه، وفقا لتقرير نشر فى موقع eatthisnotthat

من أبرز المشاكل الصحية التي تخلفها مشكلة الإسراف في تناول النشويات، هو ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم، فضلا عن الاضطرابات الحادة في الجهاز الهضمي والتي تسبب بدورها قساوة البراز وصعوبة في كل مرة مع الشعور بالانتفاخات والتقلصات الشديدة

تابع التقرير موضحا أن النشويات الكثيره تعني بذلك اضطراب وارتفاع حاد في نسبة سكر الدم، كذلك تشعر بآلام الجسم الشديدة والكميات الكبيرة منها تشارك بالوهن والضعف على الدوام، تناول الكثير من النشويات يؤدي إلى الرغبة الملحة والدائمة في تناول الحلوى

وتناول المزيد من الطعام مما ينذر بزيادة الوزن وبشدة

تساعد النشويات أيضا على الشعور بالخمول والوهن فضلا عن أنها قد تصيب البعض بمشكلات جلدية

فيما نصح الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنه قصر العينى، تبدأ طعام فطورنا بالمياه والتمر، وبعدها نبدأ في تناول السلطات والبروتين وترك النشويات في نهايه كل وجبة حتى لا يصبح الإنسان أسيرا لها ويتناولها بكميات كبيرة

وأضاف مشيرا إلى أهمية تناول السلطة والبروتين في بداية كل وجبة، حتى عندما نصل إلى مرحلة النشويات نتناول كميات صغيرة منها هذا التقنين في تناول النشويات يساعد على إدارة الشهية والتحكم فيها قدر الامكان