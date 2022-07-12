أضرار الإفراط في تناول المعجنات.. أبرزها السرطان وارتفاع ضغط الدم

كتب رشا مراد

معظم أنواع المعجنات تحتوي على مواد سيئة من الدهون. والدهون المتحولة أو سمن نباتي. وعند معالجة هذه الدهون حراريا تصبح من الناحية الكيميائية ضارة وخطرة على الصحة.وقد تسبب إصابة الجهاز الهضمي بأمراض السرطان، وزيادة الوزن لأنها تحتوي على سعرات حرارية كثيرة. وبالتالي فإن للوزن الزائد، آثار جانبية، مثل مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين وجلطات الدم. كما أنها تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، أي تزيد نسبة الدهون ذات الكثافة العالية في الدم، لذا فإنه من الضروري تناول هذه المعجنات باعتدال.

وحسب دراسة نشرها روسيا اليوم، تعتبر المعجنات من الأطعمة التى تزيد من نسبة السكر في الدم بشكل كبير نتيجة لازدياد مستويات الكوليسترول الضار بالدم، ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من النشويات هي كثرة تناول المكرونة والرقائق، والمخبوزات، والدونات، والكعك، والبسكويت، والفطائر والأرز الأبيض والخبز الأبيض أيضًا.

ووفقا للدراسة، من الضروري قبل الشراء التعرف على مكونات الخبز والمعجنات. ويفضل شراء معجنات ذات مكونات بسيطة- الخبز العادي بمختلف أنواعه والفطائر البسيطة المقلية باستخدام كمية قليلة من الزيت".

ومن الممكن استبدال كل قائمة الممنوعات السابقة بالأطعمة القلوية المفيدة، مثل:

الخضراوات بجميع أنواعها خاصة الورقية منها.

الفواكه قليلة السكر.

حليب جوز الهند واللوز.

البقوليات بجميع أنواعها.

الأرز المصري، والأرز البني، والأرز البسمتي.

اللحوم البيضاء مثل لحوم الدواجن، والأسماك، ولحم الأرانب.