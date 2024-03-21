لتتلاقى القلوب والثقافات.. آلاف المصلين من مختلِف الدول يقصدون الجامع الأزهر لأداء التراويح

كتب: لؤى على

قدِم آلاف المصلين اليوم الخميس إلى الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح، في ليلة جديدة من ليالي رمضان الفضيل، وهي الليلة الثانية عشرة، حيث تتجسد في هذا الجامع العريق روح التلاقي والإخاء والوحدة بين المصلين الذي جاؤوا من كل ربوع مصر ومختلف دول العالم، في مشهد ديني روحاني تتعانق فيه القلوب وتتلاقى الثقافات وتتلاشى الحدود والمسافات، يتضرعون إلى الله بقلب تائب أن يتقبل صيامهم وقيامهم وأن يجزل لهم الأجر والثواب.

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء وقيادات الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة هود برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورة هود برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، ورواية واين جماز عن الإمام أبي جعفر المدني، ورواية خلف العاشر.

ويؤُّم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور حمادة السيد خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ أحمد أنور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا. ويؤم المصلين في صلاة فجر الجمعة الشيخ محمد عبد الرحمن قطب، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنوفية الأزهرية، مع التلاوة من سورة هود.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية وإعانة الصائمين على الطاعة والتزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏



صلاة التراويح



صلاة التراويح فى الجامع الأزهر



جانب من المصلين فى الجامع الأزهر