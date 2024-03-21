اليوم السابع
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ضبط 556 طربة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه فى الشرقية والمنيا

الخميس، 21 مارس 2024 12:20 م
ضبط 556 طربة حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه فى الشرقية والمنيا حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "الشرقية والمنيا" بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، حيث تقدر قيمتها المالية بحوالى 3,9 مليون جنيه، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الشرقية ، المنيا) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

أسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته (56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,600 كيلو جرام) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,9 مليون جنيه).


 







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ضبط مخدرات

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حوادث




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