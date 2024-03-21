صاحبة مشروع قومى لمحو الأمية عن تكريمها: الدولة تقدر وتحترم المرأة

كتب محمود راغب

عبرت الدكتورة مايسة أنور المفتى صاحبة المشروع القومى لمحو الأمية عن سعادتها بتكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وقالت صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية والأستاذه الجامعية في علم نفس الأطفال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، لم أكن أتصور أن كل ذلك سيحدث وكنت سعيدة للغاية بالتكريم الذى يعد بمثابة تكليلا لما قدمته ودافع لتقديم المزيد ورسالة بأن الدولة تقدر المرأة وجهودها .

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من النماذج المشرفة من السيدات والأمهات المثاليات والفضليات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، حيث تم منحهن "وسام الكمال" من الطبقة الثانية، ومنهن.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.