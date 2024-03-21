تعليم كفر الشيخ: تنظيم معرض لتوفير الملابس المجانية للطلاب ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم، معرض حياة كريمة، بإدارة الرياض التعليمية، ضمن مبادرة الولاء والانتماء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

ويحتوي المعرض على ملابس مجانية، توزع على الطلاب المنتمين للأسر الأولى بالرعاية، عبارة عن "جاكيت، شنطة كوتشى، سويت شييرت بلوفرات، وزى للطلاب وأسرهم بالمجان للاسر الاشد احتياجا".

جاء ذلك بحضور حسن بسيوني، مدير الإدارة، ومحمد الزهيري، وكيل الإدارة، وهاني حمدان، ومدير غرفة عمليات المديرية، ونوال صالح، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بالادارة، وسحر ابو سمرة،مسئولة الخطة

كما شهد الحفل الختامي لأنشطة رياض الأطفال بإدارة الرياض التعليمية، وتضمن برنامج الاحتفالية، السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم،وقصيدة شعرية بعنوان اخويا، وتلاها فقرات غنائية لرياض الأطفال بعنوان" احنا ولادك يابلادي " و"تعالوا نحلم نبقي كبار" و"أعرف طفلة"، و"الفرحة لها صوت" ،"بنت صغيرة فلسطينية"، و"الناجح شاورو عليه" ، و:أمي يانور بيتنا"، وأرضي هما إحتلوها" ،و"على البركة" ، و"أحلى حروف الكلام" ، و"تحيا مصر"، و"شكرا معلمينا".

وقال الدكتور علاء جودة، إن اليوم حصاد لعمل وجهد طوال العام، مؤكدا على دور الأنشطة الطلابية فى دعم العملية التعليمية وربط المجتمع المدرسى بتطورات الحياة ومتطلبات العصر وأهميتها فى تكوين شخصية الطالب وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته، وهنأ الحضور بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.



توفير الأحذية بالمعرض الخيري



افتتاح معرض خيري بتعليم كفر الشيخ



جاغنب من المعرض الخيري



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