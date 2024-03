تضامنا مع نساء غزة.. بريطانيات يحلقن رؤوسهن أمام البرلمان.. فيديو

قامت 11 امرأة من حركة "XR من أجل فلسطين" بقص شعرهن كنوع من الإضراب السلمي، أمام مبنى البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة.

ويرتبط هذا العمل الجماعي بنقص المياه في غزة، حيث تقوم بعض النساء هناك بحلق شعرهن للحفاظ على المياه اللازمة للشرب.

وهتفت المجموعة "فلسطين حرة حرة" قبل أن يتناوبن على الجلوس وسط المجموعة لحلق رؤوسهن.

11 Women from XR for Palestine have just cut their hair outside the House of Parliament #GazaGenocide pic.twitter.com/psgpNTLblr