انخفاض بدرجات الحرارة غدا ونشاط رياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد نشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.