اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السعودية تقدم 40 مليون دولار للأونروا لدعم جهود الإغاثة فى غزة

الخميس، 21 مارس 2024 06:00 ص
السعودية تقدم 40 مليون دولار للأونروا لدعم جهود الإغاثة فى غزة الأونروا - أرشيفية
أ ش أ

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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأربعاء، مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) -عبر الاتصال المرئي- مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بموجب الاتفاقية سيتم دعم دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20,019 عائلة بواقع 200,190 فرداً.

ويأتى ذلك في إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.







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