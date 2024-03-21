اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى شجرة نخيل فى سوهاج

الخميس، 21 مارس 2024 05:24 م
التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى شجرة نخيل فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى عامل يبلغ من العمر 45 سنة مصرعه متأثرًا بإصابته على أثر سقوطه من أعلى إحدى أشجار النخيل بدائرة مركز البلينا، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف جهة التحقيق، والتي صرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بوصول شخص جثة هامدة إلى المستشفى المركزى بالبلينا جنوب محافظة سوهاج عقب سقوطه من أعلى شجرة نخيل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة  تبين بسقوط شخص من أعلى شجرة نخيل ووفاته دائرة مركز البلينا، حيث تبين أنه أثناء قيام المدعو ح . ح . ح  45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بصعود شجرة نخيل لتقليمها اختل توازنه وسقط أرضا مما نتج عنه وفاته وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالبطن والمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وبسؤال أهليته أفادوا، بمضمون ما تقدم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت شئونها وصرحت بدفن الجثة.







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