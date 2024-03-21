الإعدام لعامل اختطف طفلا وتعدى عليه تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب ، بمعاقبة المتهم " ع.م" بالإعدام شنقا ،عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بخطف طفل تحت التهديد .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 52 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليه بقيام المتهم بخطف نجلها داخل عقار مجهور، بدائرة القسم .

تبين من التحقيقات ، أنه حال سير المجني عليه " ي.ا.ش" 15 سنة ، بالطريق العام استدرجه المتهم "ع.م.ع" عامل صنايعي ، إلى عقار مهجور كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض بأن أشهر بمواجهته سكين ، وصعد إلي أحد الطوابق وتعدى عليه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم يتعاطي المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.