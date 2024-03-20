إحالة أوراق عامل رخام للمفتى قطع سيدة 7 أجزاء لسرقتها فى الاسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم "ر.ش.ع" الي فضيلة مفتي الديار المصري لأبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل المجني عليها " د.م.ع" وسرقتها .

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 10429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب بالعثور علي أشلاء جثة في دائرة القسم.

وتبين من التحقيقات ،انه علي اثر بلاغ لقسم شرطة برج العرب ، بالعثور علي أشلاء التي تبين أنها لجثمان المجني عليها "د.م.ع"ربة منزل حيث توصلت التحريات الي قيام المتهم " ر.ش.ع" صنايعي رخام بارتكاب الواقعة ، وأن المتهم يقطن بجوار المجني عليها بمحل سكنها ، ونظرا لمرورة بضائقة مالية عقدم العزم وبيت النية علي قتل المجني عليها باغيا سرقتها ، فهداه تفكيره الشيطاني الي انتظارها حال عودتها الي منزلها ،وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما حال إعتلائه لدرج خشبي ،وعند مرور المجني عليها امنه غير مفطنه لروحه الشريرة حتي ضربها علي رأسها بمطرقة أعدها مسبقا ، وما أن صرخت حال سقوطها علي الارض، حتي اسرع المتهم فكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة واستل سلاح أبيض مفك من ملابسه وتعدي عليها بعدة طعنات ، ثم قام بجذبها الي مسكنه واغلق باب الشقة وادخلها الحمام وفتح عليها صنبور المياة مكمما بيده فمها، حتي تأكد من وفاتها.

ثم نزع عنها متعلقاتها الشخصية وأحضر جهاز قطع كهربائي صاروخ وقام بتقطيع جسدها علي عدد 7 قطع، ووضعهم في حقائب بلاستيكية وتخلص منهم كلا علي حدي في أماكن متفرقة بدائرة القسم، وإلقاء التراب عليها حتي لايفتضح أمره، وما أن عاد إلي الشقة محل الواقعة فتخفي ادوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجني عليها مفتاح شقتها وتوجه الي مسكنها وسرق بعض منقولات المجني عليها مشغولات ذهبية لعدد 5 خواتم ،وحاسب محمول، وشاحن و3 هواتف محمولة ،وحافظة جلدية تحوي علي عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوي علي ملابس خاصة بالمجني عليها ، وهاتف المتهمة "س.م.م" لرغبته في بيع ما تحصل عليه من مسروقات فحصرت إليه وسلمها جزء منها مقررا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنهما والتى قامت ببيع جزء منها إلى المتهم "م.ي.س".

وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها مزيفه فقررت التخلص منهم بالقائهم بأحد مصارف المياة ،وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت قرارها .