إصابة 11 شخصا إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهد الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة حادثى سير، مما أسفر عن إصابة 11شخص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارتى نقل وربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، بالقرب من دير الانبا بيشوى بوادى النطرون مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.