اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 02:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة

الخميس، 21 مارس 2024 12:38 م
إصابة 11 شخصا إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة حادثى سير، مما أسفر عن إصابة 11شخص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارتى نقل وربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، بالقرب من دير الانبا بيشوى بوادى النطرون مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







حوادث سير

وادى النطرون

صحراوى البحيرة

تصادم سيارة نقل

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة