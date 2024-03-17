إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة اليوم الأحد، إثروقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون ب البحيرة ، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام قرية الشجاعة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.