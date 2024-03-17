اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 05:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالبحيرة

الأحد، 17 مارس 2024 04:18 م
إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالبحيرة انقلاب ميكروباص - ارشيفية
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 10 أشخاص  بكسور وجروح مختلفة اليوم الأحد، إثروقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام  قرية الشجاعة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 






حادث سير

صحراوى البحيرة

وادى النطرون

محافظة البحيرة

انقلاب ميكروباص

حوادث البحيرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة