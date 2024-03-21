اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 12:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمين عام الناتو يجرى مباحثات مع رئيس وزراء البرتغال فى بروكسل

الخميس، 21 مارس 2024 12:00 ص
أمين عام الناتو يجرى مباحثات مع رئيس وزراء البرتغال فى بروكسل ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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يلتقى الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الخميس، رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، فى مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى للناتو، لن يتحدث المسئولان مع الصحفيين أو وسائل الإعلام، إلا أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات المشتركة أحدث التطورات على الساحة العالمية، لاسيما فيما يتعلق بالهجمات الروسية على أوكرانيا.

جدير بالذكر أن البرتغال، عضو قديم فى حلف شمال الأطلنطى منذ عام 1949، وتشارك فى العديد من التدريبات والمهام العسكرية للحلف.







ينس ستولتنبرج

الناتو

بروكسل

البرتغال

روسيا

أوكرانيا




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