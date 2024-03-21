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أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الخميس 21 مارس 2024

الخميس، 21 مارس 2024 07:00 ص
أسعار الدواجن اليوم فى مصر اليوم الخميس 21 مارس 2024 الدواجن
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 21 مارس 2024، عقب ارتفاع طفيف بالأسعار وسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 95 إلى 96 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 111 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 115 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 26 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.


 







أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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