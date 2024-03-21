أخبار البورصة اليوم الخميس 21-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 22 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وجنوب الوادي للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والنصر للأعمال المدنية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعبور للاستثمار العقاري، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والصناعات الهندسية المعمارية لإنشاء والتعمير-ايكون، وأم بي للهندسة، والعربية للأسمنت، وسيتي للتحاليل الطبية، وفتنس برايم للأندية الصحية، ودايس للملابس الجاهزة، ومصر للفنادق.

البورصة تربح 42 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 739.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.34%، والعرب على 7.11%، واستحوذت المؤسسات على 33.6% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 163.6 مليون جنيه، 200.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 86.6 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 269.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 29054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 35343 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 6596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 9411 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 6880 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1530 نقطة.

وصعدت أسهم 127 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد مليون سهم، 135 ألف سهم، 27.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 45 ألف سهم، 2.15 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 103.9 ألف سهم، 13.5 ألف سهم، 5700 سهم، 581.4 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 4600سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، بيع المساهم أحمد عز الدين أحمد زين زين عدد 1.7 مليون سهم بسعر 15.02 جنيه بقيمة إجمالية 415.6 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 27.18% إلى 26.26%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

كما أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، بيع المساهم علي السعيد علي رمضان عدد 9.011 مليون سهم بسعر 1.2 جنيه بقيمة إجمالية 10.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 20.1% إلى 18.69%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.



أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى 600 ألف سهم خزينة، شراء الثانية 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 3.4 مليار دولار، وصافي الربح بقيمة 158.6 مليون جنيه، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 8.1 مليار دولار، وبلغت قيمة العقود الجديدة 5.8 مليار دولار، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح على المساهمين وشراء أسهم خزينة بإجمالي 71.5 مليون دولار.

وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات نشاط بلغت 57.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 47.7 مليون دولار بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب ليبلغ 32.2 مليون دولار بنسبة نمو 123%، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية بسبب ارتفاع متوسطات الأسعار العالمية ضمن قطاع الخدمات الملاحية البترولية بصفة عامة، وارتفاع التشغيل لبعض الوحدات البحرية ذات الأسعار العالية لمعدلات الإيجار اليومي والمؤثرة ضمن قطاع الدعم الملاحي.

شركة مصر للفنادق

أعلنت شركة مصر للفنادق، عن موافقة مجلس الإدارة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى 1 جنيه طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن تجزئة السهم، وذلك لزيادة معدل تداول السهم بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة.

تعليم



أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن التقديرات الاستثمارية الحالية لإنشاء المرحلة الأولى من جامعة ممفيس تقدر بمبلغ إجمالي 2 مليار جنيه، وهذا المبلغ يشمل قيمة الأرض التي ستقام عليها الجامعة والتي تبلغ 642 مليون جنيه.

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل اتفاقية التسهيل الدوار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ليصبح بحد أقصى 300 مليون دولار.